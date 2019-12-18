В Октябрьском районном отделе судебных приставов находилось производство о взыскании с местной жительницы 200 тысяч рублей в пользу физического лица.

Женщина не собиралась добровольно отдавать долг. Тогда сотрудники Службы установили, что у нее имеется автомобиль, но по месту жительства он обнаружен не былю

Должница отрицала факт наличия машины, но позже явилась в отдел для объяснений.

В то время приставы проверили ближайшую территорию и нашли транспорт. Боясь потерять имущество, саратовчанка полностью погасила долг.