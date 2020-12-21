Каждый застрахованный в компании «СОГАЗ-Мед» может бесплатно обратиться к страховым представителям, которые круглосуточно и в любой день помогут в решении вопросов в рамках обязательного медицинского страхования. Страховые представители ежедневно выполняют свою работу, что особенно важно в непростых условиях возникновения новой коронавирусной инфекции.

В 2020 году работа компании «СОГАЗ-Мед» в части информирования граждан разделилась на два направления:

— До начала эпидемии, в рамках национального проекта «Здравоохранение», страховые представители СОГАЗ-Мед информировали граждан об их правах и возможностях в системе ОМС, о необходимости прохождения диспансеризации, профилактических медицинских осмотров и диспансерном наблюдении. Информирование проходило посредством SMS-сообщений, мессенджера Viber, отправки писем по почте и e-mail, а также посредством телефонного обзвона и голосовых сообщений.

— В связи с возникновением эпидемиологической обстановки в стране компанией «СОГАЗ-Мед» была оперативно перестроена работа страховых представителей по информированию граждан. В кратчайшие сроки были разработаны новые информационные материалы.

Для недопущения развития коронавирусной инфекции в адрес граждан были направлены сообщения о:

— приостановлении проведения профилактических мероприятий;

— необходимости соблюдения мер профилактики;

— необходимости вызова врача на дом в случаях проявления признаков простудных заболеваний;

— возможности прохождения диспансерного наблюдения на дому, для застрахованных лиц, состоящих на диспансерном наблюдении;

— о возможности обратиться за готовым полисом ОМС после окончания карантина.

Оперативная перестройка работы в новых условиях позволила быстро и эффективно сообщить застрахованным в компании гражданам обо всех произошедших изменениях, обратить внимание на то, что страховые представители СОГАЗ-Мед готовы помогать им в решении всех возникающих вопросов и защищать права застрахованных в компании граждан на получение своевременной качественной и бесплатной медицинской помощи по ОМС.

Примером помощи страховых представителей СОГАЗ-Мед застрахованному в период возникновения новой коронавирусной инфекции может послужить случай, произошедший в Калининградской области. В контакт-центр филиала поступил звонок от застрахованного, который рассказал, что после госпитализации его матери с диагнозом covid-19 у него появилась высокая температура. Вызванная скорая помощь оставила заболевшего дома под наблюдением участкового терапевта. Гражданин почувствовал себя хуже. Страховой представитель СОГАЗ-Мед оперативно связался с руководством Городской станции скорой медицинской помощи. В результате достигнутых договоренностей бригада скорой помощи доставила его для консультации в инфекционную больницу, затем пациент был госпитализирован.

В Краснодарский филиал СОГАЗ-Мед обратилась застрахованная, которая больше месяца пыталась попасть на прием к эндокринологу в поликлинику по месту прикрепления, имея при этом хроническое заболевание. На каждый звонок в регистратуру поликлиники, застрахованная получала ответ, что данная поликлиника находится на карантине в связи с эпидемиологической обстановкой в стране, поэтому принять ее не могут. Страховой представитель незамедлительно связался с представителем медицинской организации и застрахованной была оказана должная медицинская помощь.

Аналогичных примеров помощи компанией «СОГАЗ-Мед» много. Очень важно чтобы застрахованные не боялись обращаться с вопросами в рамках системы ОМС к своим страховым представителям! Защита прав застрахованных в компании граждан – основная задача страховых медицинских организаций!

СОГАЗ-Мед напоминает, к страховому представителю нужно обращаться, если:

нарушены сроки ожидания приема врача, консультации узких специалистов, диагностических исследований или госпитализации;

отказали в бесплатной госпитализации при наличии направления или в экстренной ситуации;

предлагают оплатить или принести лекарственные средства и/или расходные материалы, необходимые для оказания медицинской помощи в стационаре;

у гражданина возникли претензии к действиям медицинского персонала;

по иным вопросам в рамках ОМС.

— Каждый застрахованный СОГАЗ-Мед должен знать, что страховая компания готова предоставить ему необходимую информацию, обеспечить реализацию его прав на своевременную, качественную и бесплатную медицинскую помощь по ОМС. Защита прав застрахованных является первостепенной в нашей работе. Страховые представители компании призваны реализовать ее в полной мере, — отмечает генеральный директор АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Дмитрий Толстов.

Если Вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у Вас возникли вопросы, связанные с получением медицинской помощи в системе ОМС или качеством оказания медицинских услуг, обращайтесь к страховым представителям по круглосуточному телефону контакт-центра +7-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный). Подробная информация на сайте.

Справка о компании:

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность с 1998 года. Региональная сеть СОГАЗ-Мед занимает первое место среди страховых медицинских организаций по количеству регионов присутствия, насчитывая более 1,12 тысячи подразделений на территории 56 субъектов РФ и на Байконуре. Количество застрахованных — более 42 миллионов человек. СОГАЗ-Мед осуществляет деятельность по ОМС — контролирует качество обслуживания застрахованных при получении медпомощи в системе ОМС, обеспечивает защиту прав застрахованных граждан, восстанавливает нарушенные права граждан в досудебном и судебном порядке. В 2020 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества услуг страховой компании «СОГАЗ-Мед» на уровне «А++», наивысший по применяемой шкале уровень надежности и качества услуг в рамках программы ОМС. На протяжении уже нескольких лет СОГАЗ-Мед присваивается этот высокий уровень оценки.

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