Мужчина, внешне похожий на одного из членов саратовского отделения партии «Яблоко», нарушил движение автобусов по Московской. Видеозапись распространяется в социальных сетях.

Как пишет автор поста, вчера, 22 января, некто с удостоверением директора по защите прав общества остановил движение общественного транспорта в центре города. Ему не понравилось что автобус не встал на остановке по разметке и требовал уважения к себе. Пассажиры автобуса, судя по записи, это был маршрут №11, не дождавшись возобновления движения, начали покидать салон и идти пешком. Чем история закончилась, — неизвестно.

Нарушитель спокойствия похож на одного из бюро регионального совета партии «Яблоко» Александра Журбина, известного своим эпатажным поведением.