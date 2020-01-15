Летчики стратегической авиации с авиабазы Энгельса Саратовской области отработали действия в условиях отрицательных температур, сообщает пресс-служба минобороны РФ.

Продолжительность полета стратегических бомбардировщиков Ту-95мс составляла более 10 часов. Летный состав дальней авиации отработал взлеты и посадки, проход над взлетно-посадочной полосой на малой и предельно малой высоте, полет по маршруту и задачи навигационного обеспечения полетов.

Во время проведения летной смены специалисты инженерно-технического состава отработали нормативы подготовки авиационной техники при минусовых температурах.