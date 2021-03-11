Домой Рубрики Новости Саратова Стратегические ракетоносцы ТУ-160 провели командирские полеты в Саратовской области РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Стратегические ракетоносцы ТУ-160 провели командирские полеты в Саратовской области По Новости Саратова - 11.03.2021 120 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Экипажи дальней авиации провели командирские полеты на стратегических ракетоносцах Ту-160 в Саратовской области. С энгельсского аэродрома свыше десяти экипажей подняли в небо воздушные суда. В полетах участвовал командный состав подразделений. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Юные пациенты клинической больницы получили подарки от депутата Мужчина госпитализирован после столкновения с магазином в Саратовской области Чистоту пруда-охладителя Балаковской АЭС поможет сохранить рыба ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Юные пациенты клинической больницы получили подарки от депутата Новости Саратова - 11.03.2021 0 Депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская вручила подарки участникам благотворительной акции «Всемирный день почки». 11 марта 2021 года во всём мире отмечается Всемирный День Почки... Мужчина госпитализирован после столкновения с магазином в Саратовской области 11.03.2021 Чистоту пруда-охладителя Балаковской АЭС поможет сохранить рыба 11.03.2021 Филиал компании «Управление отходами» приглашает студентов на практику 11.03.2021 Полицейские выявили четыре фальшивые пятитысячные купюры в Саратове 11.03.2021