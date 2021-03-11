Экипажи дальней авиации провели командирские полеты на стратегических ракетоносцах Ту-160 в Саратовской области.

С энгельсского аэродрома свыше десяти экипажей подняли в небо воздушные суда.

В полетах участвовал командный состав подразделений.

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