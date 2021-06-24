Сегодня ночью у возвращавшегося на Энгельсскую авиабазу в Саратовской области стратегического бомбардировщика Ту-95 МС заглох один из четырех двигателей, сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент».

По данным источников канала, при подлете к аэродрому штурман экипажа доложил на командных пункт о проблемах в третьем двигателе. Командир воздушного судна принял решение выработать топливо. В результате, самолет два часа кружил над Энгельсом и, спустя два часа, благополучно приземлился на авиабазе.

Стратегический бомбардировщик выполнял учебно-тренировочный полёт.