Стратегическое для региона предприятие работает в штатном режиме.

— В Энгельсе посетил предприятие ООО «Газснабинвест», специализирующиеся на конструировании, изготовлении и поставке противопожарного, резервуарного, блочного оборудования и опорной продукции для нужд нефтегазовой отрасли, — сообщил председатель облправительства Роман Бусаргин.

Продукция завода, на котором трудятся 465 человек со средней зарплатой в 65 тысяч рублей, широко представлена на стратегически значимых объектах строительства ПАО «Газпром» по всей стране.

Ежегодно предприятие разрабатывает и патентует новые изделия. В настоящее время зарегистрировано свыше 50 патентов. В рамках импортозамещения в 2021 году количество изготавливаемого на заводе оборудование увеличилось на 25%. В текущем году общий объём производства планируется увеличить на 12,5%.

Завод работает в штатном режиме. Весь производственный цикл основан на отечественном оборудовании.

Предприятие является для нашего региона стратегически важным. Это качественный бренд с безупречной репутацией, который известен далеко за пределами нашей области. Качество продукции завода подтверждают крупнейшие представители нефтегазовой отрасли.

В связи с санкциями конкуренция на этом рынке сейчас очень велика, однако это привело к появлению недобросовестных поставщиков, который с помощью уловок хотят получить часть рынка.

Правительство области заинтересовано в развитие градообразующего для Энгельса предприятия и будет оказывать ему всяческое содействие, помогать поддерживать контакты с текущими заказчиками и искать новых клиентов. Кроме того, руководству предприятия предложено воспользоваться механизмами государственной поддержки.