Марксовские следователи возбудили уголовное дело в отношении 21 и 23-летних парней за применение насилия к представителям власти. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, 19 июля с 2:30 до 3:00 в полицию поступило сообщение о драке у кафе «Алмаз» у села Приволжское. Прибывшие правоохранители пытались усмирить буянов, но ответом послужило только насилие и угроза его применения.

Только выстрелы в воздух усмирили молодых людей, их действия пресекли.

Расследование продолжается.