Вчера, 19 июля, с 3:00 до 4:00 утра в кафе «Алмаз» в Марксе произошла драка. Данным инцидентом заинтересовались следователи СУ СКР по Саратовской области.

Напомним, что вчера в Марксе произошел конфликт между местными жителями. Сотрудники Росгвардии попытались разнять разъяренных мужчин, которые уже с помощью биты решали проблемы между собой, но вместо этого они получили встречную агрессию от конфликтующих. Росгвардейцам пришлось стрелять в воздух, дабы усмирить пыл бойцов.

Марковский межрайонный следственный отдел устанавливает все обстоятельства драки и изучает дела всех участников конфликта.