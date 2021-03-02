Суд вынес приговор двум жителям Маркса Саратовской области, которые летом прошлого года напали на полицейских, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Напомним, 19 июля прошлого года в полицию поступило сообщение о драке рядом с кафе «Алмаз» в Марксе. Когда наряд прибыл на место, дебоширы попытались напасть на самих представителей правопорядка. В ответ тем пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов.

На предварительном следствии и в суде молодые люди признали вину и раскаялись в содеянном. Суд приговорил одного из нападавших к полутора годам условно с испытательным сроком на год.