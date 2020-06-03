Депутаты Энгельсского районного собрания Саратовской области единогласно проголосовали за назначение Алексея Стрельникова на пост главы района, сообщает пресс-служба администрации ЭМР.

Стрельников поблагодарил народных избранников за оказанное доверие и представил программу комплексного развития района. За основу он взял план развития ЭМР до 2030 года, пообещав депутатам сделать его своей настольной книгой.

После принесения присяги Алексей Стрельников официально вступил в должность, избавившись от приставки и. о.

Напомним, бывший глава Энгельсского района Дмитрий Тепин добровольно сложил с себя полномочия. После этого председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин предложил на должность главы Алексея Стрельникова.

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