Депутаты Энгельсского районного собрания Саратовской области единогласно проголосовали за назначение Алексея Стрельникова на пост главы района, сообщает пресс-служба администрации ЭМР.

Стрельников поблагодарил народных избранников за оказанное доверие и представил программу комплексного развития района. За основу он взял план развития ЭМР до 2030 года, пообещав депутатам сделать его своей настольной книгой.

После принесения присяги Алексей Стрельников официально вступил в должность, избавившись от приставки и. о.

Напомним, бывший глава Энгельсского района Дмитрий Тепин добровольно сложил с себя полномочия. После этого председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин предложил на должность главы Алексея Стрельникова.