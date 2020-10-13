Губернатор Саратовской области Валерий Радаев озвучил ряд кадровых решений в составе правительства региона. Об этом сообщает его пресс-служба.

— На должность председателя правительства области буду просить депутатов областной думы утвердить Романа Бусаргина. Это молодой специалист, он прошел отличную муниципальную школу в Энгельсе, Саратове, Саратовском районе. В Правительстве области он ведёт самый ответственный блок инфраструктурных и инвестиционных проектов с высоким качеством, хорошо работает с федеральным центром, — сказал Валерий Радаев в телевизионном интервью.

По его словам, бывший председатель правительства Александр Стрелюхин возглавит новый орган – дирекцию при правительстве Саратовской области, которая займется развитием Саратовской и Балаковской агломерации.