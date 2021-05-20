Руководитель дирекции по развитию Саратовской агломерации Александр Стрелюхин рассказал об открытии конкурса стрит-артов на спортивную тематику для стадиона «Химик».

Принять участие в нем может любой желающий, нужно прислать свое предложение в директ или на электронную почту alex.strelykhin@mail.ru.

Лучший эскиз выберут по итогам обсуждений со «спортивной и родительской общественностью».

Отмечается, что на объекте делают трибуны, начались сварочные работы по металлоконструкциям. Впереди — ремонт фасадов.