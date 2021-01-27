Руководитель дирекции при правительстве области по развитию Саратовской агломерации Александр Стрелюхин рассказал о памятнике Пушкину, который вскоре появится в Энгельсе. Пост доступен в сети Instagram.

Он посетил мастерскую скульпутора Александра Садовского.

— Побывал в месте, где живёт вдохновение – мастерской скульптора-монументалиста, члена Творческого союза художников Александра Садовского. Сейчас Александр Александрович работает над интересным проектом – памятником Александру Пушкину, величайшему русскому поэту, ставшему олицетворением целой эпохи. Отмечу, что данный памятник будет особенный – он станет первым скульптурным изображением Пушкина в движении. Попросил мастера обсудить с руководством муниципалитета и общественностью место установки памятника. До 6 июня – дня рождения поэта – монумент должен быть открыт.

Затронули ещё тему, достойную, на мой взгляд, внимания. Предложил Александру Садовскому подумать над идеей создания барельефа Василию Аристарховичу Шипулину. В год 80-летия с начала Великой Отечественной войны будет правильно и символично увековечить в скульптуре память о нашем героическом земляке, лётчике-штурмовике, легендарном директоре завода «Сигнал», — написал Александр Стрелюхин.