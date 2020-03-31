Запасов зерна и групп в Саратовской области достаточно. Об этом на заседании оперативного штаба заявила министр сельского хозяйства Татьяна Кравцева.

Председатель правительства Александр Стрелюхин призвал обращать пристальное внимание на стоимость хлебобулочных изделий.

Кроме того, в регионе работают несколько крупных заводов по производству плодово-овощные им местных консервов. На сегодняшний день они загружено почти полностью.

По словам министра, самый крупный производитель консервов в области готов запустить дополнительную линию, что позволит существенно увеличить объемы продукции.

— Сейчас главная задача-увеличить производство мясных консервов длительного хранения. Каша и тушенка. Отработаете дорожную карту и вопрос сбыта, — поручил Александр Стрелюхин сделать до пятницы.

Кравцева отметила, что есть проблемы у тепличных предприятий. Некоторые торговые сети не берут на продажу товары даже дешевле себестоимости.

— Снижается себестоимость, — ответил Стрелюхин.