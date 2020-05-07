Алексей Стрельников стал исполняющим обязанности главы Энгельсского района саратовской области. Об этом сообщил корреспондент портала новости Саратова в четверг, 7 мая, с места событий в райадминистрации.

Депутаты Энгельсского района единогласно проголосовали за досрочное прекращение полномочий главы района Дмитрия Тепина. Накануне он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Также в повестке дня затронули вопрос о возложение полномочий на нового кандидата. председатель Энгельсской думы Сергей Горевский выдвинул на этот пост экс-зампреда областного правительства Алексея Стрельникова, который уволился накануне.

— Энгельс – непростой район, который дает области 12 процентов ВРП. Со Стрельниковым мне довелось работать бок о бок. На посту главы Ровенского района он сумел поднять производство. Алексей Владимирович за дело болеет, предлагаю его кандидатуру как исполняющий обязанности главы Энгельсского района, а дальше будет работать комиссия по выборам главы. Уверен, Стрельников справиться, – заявил присутствующий на собрании председатель областного правительства Александр Стрелюхин.