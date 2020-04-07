Прибывшие из Санкт-Петербурга и Москвы студенты должны быть на постоянном контроле. Об этом за заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом региона заявил председатель правительства Александр Стрелюхин.

— Всего в Саратове обучаются 3,9 тысячи студентов из 55 стран мира. Сейчас 90 процентов из них живут в общежития, которые тоже зано риска, — начал он свой доклад.

Стрелюхин поручил службам быть внимательнее к прибывающим в аэропорт «Гагарин», отметив, что сейчас курсируют только два рейса «Саратов-Москва»:

— Это порядка 100 человек, которые прилетают и улетают. Тем не менее, прилетающие должны быть на особом контроле. Все, кто прибыл из-за границы, отслеживаются, до последнего человека. Их должны сопровождать до медучреждения, а потом принимать решение о госпитализации или изоляции.

Кроме того, есть сообщения с Сургутом, которые переправляют вахтовиков. Они тоже должны быть на контроле. По железной дороге в среднем в областной центр прибывает 35 поездов в сутки. На них приезжает 700-900 пассажиров, но это отдельная тема, — заявил председатель регправительства.

Он поручил проводить температурный анализ у каждого при выходе из вагона.