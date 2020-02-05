Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин на сегодняшней пресс-конференции заверил журналистов в том, что регион полностью обеспечен все необходимым для того, чтобы справиться с эпидемией гриппа.

По его словам, С 27 января по 2 февраля в области зарегистрировано более 24 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Эпидемиологический порог по совокупному населению превышен на 107 процентов. В настоящее время на карантин закрыты 54 образовательных учреждения. При этом Стрелюхин призвал не подаваться панике.

-Мы имеем в полном объёме необходимых лекарств в аптеках и больницах, а также средства защиты. Те меры, которые были приняты, они показали свою эффективность чтобы инфекция не распространилась, — отметил председатель правительства.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Кожанова, в свою очередь посоветовала жителям Саратовской области надевать медицинские маски во время посещений мест с массовым скоплением людей — торговых центров, кинотеатров, гостиниц.

На вопрос корреспондента «Новостей Саратова», будет ли отменена в будущую субботу «Лыжня России» в связи со вспышкой ОРВИ, Кожанова отметила, что это мероприятие пройдет на свежем воздухе, а запрещены массовые мероприятия в закрытых посещениях.

— «Лыжня России» проходит на открытом воздухе и является оздоровительным мероприятием. Поэтому не несет опасности заболевания, — сказала Ольга Кожанова.