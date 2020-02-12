Председатель саратовского правительства Александр Стрелюхин создал штаб по борьбе с коронавирусом. Соответствующее постановление опубликовано на официальном публикаторе регправительства.

Под руководством Стрелюхина в оперативный штаб вошли заместитель председателя правительства области, заместитель руководителя оперативного штаба Сергей Наумов и министр соцразвития Ирина Бузилова.

В задачи штаба входит профилактика распространения коронавируса на территории Саратовской области, а именно: обеспечение необходимого количества мест в больницах и госпитализации больных, а также организация питания.

Напомним, что сразу после новогодних каникул в китайском городе Ухань вспыхнула эпидемия нового вируса. В связи с этим многие страны временно прекратили транспортное сообщение с Китаем, а также стали тщательно проверять прилетевших оттуда пассажиров.

Вскоре в Саратове проверили студентку консерватории, которая на праздники ездила на родину в КНР. Следом на вирус были проверены женщина из Энгельса и мужчина из Балакова.

Всего за месяц обследовано пять человек в регионе на коронавирусную инфекцию.

Кроме того, на двухнедельный карантин помещаются студенты консерватории, прибывшие в областной центр из Китая.