Координационный совет по «борьбе с бедностью» создан в Саратовской области. Постановление об организации нового органа появилось на региональном портале нормативных документов.

Согласно тексту, совет по реализации мероприятий, направленных на снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в Саратовской области возглавил председатель правительства Александр Стрелюхин. Кроме него в состав вошли первый заместитель председателя правительства области – министр финансов области Вадим Ойкин, заместитель председателя правительства Сергей Наумов, министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталия Кривицкая и еще ряд региональных чиновников.