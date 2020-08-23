Вчера, 22 августа, в Энгельсе погиб 30-летний работник одной из строительных организаций во время выполнения работ, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Утром во время выполнения работ по отделке фасада здания 30-летний работник находился на строительном подъемнике между 15 и 16 этажами. Пока неизвестно по каким причинам трос подъемника вдруг оборвался, и вся конструкция наклонилась. Мужчина в этот момент выпал с подъемника и разбился насмерть на глазах у сотрудников организации.

Следователям предстоит выяснить, кто виноват в гибели строителя и почему оборвался трос.