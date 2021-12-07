Жители Саратова в группе социальной сети «ВКонтакте» рассказали об опасности в Солнечном районе. По словам горожан, их засыпало строительным мусором с крыши.

-Я со своим мужем и несовершеннолетним сыном приехала к спортивному клубу «Максюта», расположенному по адресу: г. Саратов, ул. Тархова д.46 «в». Когда мы вышли из машины, на нас посыпался строительный мусор — камни, пластиковые бутылки, и остатки засохшего раствора. Осознав всю опасность ситуации, я накрыла собой своего 5-летнего сына и наблюдала, как падающие камни едва не попали в голову моему супругу, после чего разбили лобовое стекло и помяли капот моего автомобиля.

После этого, взяв ребенка в руки, я побежала в сторону улицы Тархова, куда прибежал и мой супруг. Свидетелем данного события был продавец магазина, который в это время курил на крыльце. После случившегося мы поняли, что камни летели со стройки дома №3 по Проспекту Героев Отечества, расположенным за спортивным клубом «Максюта», где проводились строительные работы. Там же располагался строительный кран, который поднимал бетон и находилось множество рабочих.

Я обратилась в полицию. Ежедневно этот спортивный клуб посещают десятки детей и их родители, которые могут получить тяжкие телесные повреждения из-за нарушений правил безопасности при ведении строительных работ дома, — пишет пострадавшая.