Строители завершили земляные работы на территории школы № 20 в Энгельсе

Энгельсские строители уже завершили земляные работы на территории школы № 20 и обустроили фундамент будущего нового корпуса учреждения.

Сейчас выкладывают стены подвала и утепляют цоколь. Работы на объекте начались в июне и по контракту должны завершиться к концу года.

Об этом в своем ТГ-канале сообщил губернатор Роман Бусаргин.

— На возведение пристройки ранее выделили из областного бюджета порядка 150 млн рублей. Она рассчитана на 400 мест, что позволит организовать обучение в одну смену. Такую просьбу озвучивали родители учеников. Это значимое решение для модернизации материально-технической базы учреждения, но не единственное. Параллельно ведется ремонт основного корпуса. На эти цели из регионального бюджета выделяли 30 млн рублей. Предстоит обновить фасад, помещения, кровлю, систему электроснабжения и сети наружного освещения. Планируется, что новый учебный год начнётся в уже отремонтированной школе. В рамках благотворительного проекта на территории также появится новая полноценная спортивная площадка, — отметил глава региона.