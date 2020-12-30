Приставы смогли убедить руководство строительной компании из Саратова погасить долги по гражданскому делу, сообщает пресс-служба УФССП.

Фирма не выполнила условия договора и накопила долг в размере свыше 1,5 миллиона рублей перед компанией, специализирующейся на строительстве инженерных коммуникаций. В отношении должника было возбуждено исполнительное производство.

Долг гасить руководство предприятия не спешило, поэтому приставам пришлось вручить главе фирме требование о предоставлении транспортных средств для ареста. Этого оказалось достаточно для того, что компания погасила долг.