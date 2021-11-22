ЧП произошло на строительном производстве в областном центре.

В настоящий момент в Саратове возбуждено уголовное дело о травме сотрудницы строительной компании.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в Следственном комитета, несчастный случай был зарегистрирован ещё 14 августа в Ленинском районе.

Выяснилось, что утром 21-летняя девушка-лаборант по физико-механическим испытаниям контролировала в формовочном цеху железобетонные сваи. Работница проверяла их прочность.

Сваи находились на выгрузной телеге. Причём, лежали они, как оказалось, неровно. Одна из свай соскользнула и рухнула на 21-летнюю лаборантку.

Девушка получила тяжёлые травмы груди, живота, позвоночника и внутренних органов. Она была госпитализирована.

Следователи намерены привлечь к уголовной ответственности должностное лицо, виновное в случившемся.