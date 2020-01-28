Дворец водных видов спорта в Саратове планируется достроить 30 октября. Это следует из документов, опубликованных на портале госзакупок.

На достройку объекта будет потрачено более 374,183 миллиона рублей. На эти деньги планируется наладить работу теплоснабжения спортивного сооружения, вентиляции, системы сброса стоков, электроснабжения, лифтов и пожарной сигнализации.

Аукцион будет проведен 4 февраля.

Напомним, ранее губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил закончить все работы во Дворце водных видов спорта до конца года.