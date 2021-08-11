В ходе визита главы ФДА Росавтодора Романа Новикова в Саратов была обсуждена проблема строительства нового моста из Саратова в Энгельс.

Оно обойдется в 70 миллиардов рублей, южный обход вокруг Саратова длиной минимум в 41 километр — 130 миллиардов.

Работы рассчитаны до 2030 года. Всего рассматриваются три варианты строительства развязки, в зависимости от проекта длина моста составляет от 10 до 12 километров.

Когда дорога появится, большегрузы смогут спокойно перемещаться между городами. Она будет четырехполосной.

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