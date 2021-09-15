Новое восьмикилометровое пешеходное кольцо в Саратове планируют завершить в октябре. Это стало известно в ходе визита председателя ГД Вячеслава Володина в Саратов.

Политик ознакомился с ходом работ, спустился к пляжу на 2-й Садовой и поднял вопрос строительства продолжения набережной. По его словам, все решения уже приняты на федеральном уровне, и надо начинать расчищать территорию, на которой будет набережная Октябрьского района. Пройтись по всей береговой линии Володин планирует уже к следующему году.

Он поручил Александру Стрелюхину найти подрядчика для выполнения этих работ, Андрею Воробьеву – начать проектирование набережной уже в Заводском районе, а Николаю Панкову – в Волжском.

— Погода в сентябре подходящая, можно начинать с очистки территории, зимой проводить те работы, которые можно при минусовых температурах, — заявил Володин.