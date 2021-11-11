Началось строительство путепровода Татищево-Курдюм. Об этом рассказал побывавший на стройплощадке вице-губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Идея строительства путепровода появилась еще 25 лет назад в связи с перегрузкой дорожной сети поселка. Реализовать задумку удалось благодаря инициативе спикера ГД Вячеслава Володина. Благодаря его поддержке удалось добиться финансирования проекта из федерального бюджета.

Длина путепровода составит более 404 метров, его строительство запланировано на два года. Сейчас там вырыты котлованы под опоры и сделана подбетонка на них.