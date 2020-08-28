Стройматериалы после урагана в Марксовском районе продают за деньги

В социальных сетях местные жители пожаловались на марксовских «бизнесменов», которые торгуют стройматериалами, обвалившимися после урагана 14 июля.

Напомним, 14 июля по некоторым районам Саратовской области прошелся ураган. Больше всего пострадали Балаковский и Марксовский районы.

— Вчера хотел взять пару досок с того хлама, который остался после снесенных крыш, для ремонта своего гаража, который тоже пострадал в ураган, — рассказывает житель Маркса.

Теперь после урагана все еще устраняют последствия, а многие обвалившиеся стройматериалы работники решили просто перепродать. Мужчина пытался просто забрать несколько досок со двора, но строители, занимающиеся демонтажем крыш, рассказали ему прайс. Так, профлист можно приобрести по цене 160 рублей за один квадратный метр.

Автор поста интересуется правомерностью этих действий и в какие органы стоит обращаться для решения проблемы.