Президент России Владимир Путин высказался за изменение структуры потребительской корзины россиян.

-Структуру потребительской корзины нужно усовершенствовать, увеличив долю рыбы, мяса и овощей, — сказал президент.

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