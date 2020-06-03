В конце мая в онлайн-формате состоялся финал областного этапа конкурса «Студенческий лидер – 2020», организатором которого выступила Саратовская областная организация Профессионального союза работников народного образования и науки РФ.

От Саратовской государственной юридической академии в нем приняли участие студентка третьего курса Института юстиции Альбина Гарипова и студент третьего курса Института прокуратуры Геворк Габоян, которые успешно преодолели этапы конкурса, включавшие в себя видеовизитку о деятельности студенческого лидера, тестирование на знание нормативно-правовой базы, а также выступление с докладом на научно-практической конференции «Профсоюзу 30 лет. Достижения. Проблемы. Перспективы».

По итогам мероприятия Геворк Габоян стал призером конкурса, а Альбина Гарипова – победителем.

— Современная молодежь – это наше будущее. И то, что мы вложим в нее сейчас, принесет свои плоды в ближайшем времени. Именно поэтому академия и дальше будет создавать все необходимые условия для того, чтобы наши студенты могли в полной мере сформироваться как личности, реализовать себя в самых разных сферах, раскрыть свои таланты и творческий потенциал, приобрести необходимые лидерские качества, что в итоге поможет им стать настоящими профессионалами в своем деле и подлинными патриотами нашей страны, – отметила врио ректора СГЮА Екатерина Ильгова.