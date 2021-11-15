В Москве в онлайн-формате состоялась церемония закрытия Всероссийского конкурса на лучшую организацию деятельности органов студенческого самоуправления, в финале которого приняли участие 180 наиболее эффективных общественных студенческих объединений из 53 субъектов страны.

Главные цели конкурса – выявление, поддержка и распространение лучших в стране систем, моделей и практик деятельности органов студенческого самоуправления.

Напомним, что в этом году конкурс проводился Саратовской государственной юридической академией совместно с Российским союзом молодежи в рамках грантового проекта. Организаторами также выступили Росмолодежь и Ассоциация студентов и студенческих объединений России.

По итогам конкурсных испытаний Объединенный совет обучающихся СГЮА стал лауреатом в номинациях «Лучший студенческий совет (совет обучающихся)» и «Лучшая система поддержки студенческого клубного движения», а практика, реализуемая Профсоюзной организацией обучающихся СГЮА, – в номинации «Лучшая система цифровой трансформации деятельности органа студенческого самоуправления».