С 11 по 13 декабря Севастополь стал местом притяжения студенческих СМИ,

участвовавших в реалити-шоу «Игры разума». Мультиформатный медиамарафон

проходил по мотивам Года науки и технологий, а его организаторами выступили

Минобрнауки России и Севастопольский государственный университет (СевГУ).

Среди всех вузов России на форум были отобраны представители 100 высших

учебных заведений, а в финал прошли лишь 120 студентов. В общей сложности как

онлайн, так и офлайн в игре принимали участие 1500 тысячи человек.

В ходе реалити-шоу участников поделили на шесть команд, которые возглавляли

известные и популярные российские блогеры. Командам предстояло создать

самостоятельное цифровое издание и подготовить креативный контент для четырех

онлайн-платформ: «ВКонтакте», Instagram, Telergam и TikTok, чтобы получить

максимальный аудиторный охват.

Организаторами для студентов была подготовлена обширная программа,

включавшая профессиональные встречи, мастер-классы от 30 медиаспикеров, творческие задания, обзор инструментов и разбор кейсов для работы в современном информационном пространстве. Участники получили новые навыки в блогинге, фото- и видеосъемке, нетворкинге.

Информационное освещение мероприятия велось в режиме реального времени из

креативного пространства, специально созданного для реалити-шоу на базе СевГУ.

Победителем напряженного творческого состязания стала общевузовская команда

Trash Science, в составе которой работала и студентка Института магистратуры СГЮА,

слушатель программы профессиональной переподготовки «Правовая журналистика»,

член медиацентра SM Production Ольга Астахова. Ребята собрали самое большое

количество просмотров и лайков на созданных ими интернет-площадках.

Поздравляем команду-победителя и желаем дальнейших успехов в сфере

молодежных медиа!