С 11 по 13 декабря Севастополь стал местом притяжения студенческих СМИ,
участвовавших в реалити-шоу «Игры разума». Мультиформатный медиамарафон
проходил по мотивам Года науки и технологий, а его организаторами выступили
Минобрнауки России и Севастопольский государственный университет (СевГУ).
Среди всех вузов России на форум были отобраны представители 100 высших
учебных заведений, а в финал прошли лишь 120 студентов. В общей сложности как
онлайн, так и офлайн в игре принимали участие 1500 тысячи человек.
В ходе реалити-шоу участников поделили на шесть команд, которые возглавляли
известные и популярные российские блогеры. Командам предстояло создать
самостоятельное цифровое издание и подготовить креативный контент для четырех
онлайн-платформ: «ВКонтакте», Instagram, Telergam и TikTok, чтобы получить
максимальный аудиторный охват.
Организаторами для студентов была подготовлена обширная программа,
включавшая профессиональные встречи, мастер-классы от 30 медиаспикеров, творческие задания, обзор инструментов и разбор кейсов для работы в современном информационном пространстве. Участники получили новые навыки в блогинге, фото- и видеосъемке, нетворкинге.
Информационное освещение мероприятия велось в режиме реального времени из
креативного пространства, специально созданного для реалити-шоу на базе СевГУ.
Победителем напряженного творческого состязания стала общевузовская команда
Trash Science, в составе которой работала и студентка Института магистратуры СГЮА,
слушатель программы профессиональной переподготовки «Правовая журналистика»,
член медиацентра SM Production Ольга Астахова. Ребята собрали самое большое
количество просмотров и лайков на созданных ими интернет-площадках.
Поздравляем команду-победителя и желаем дальнейших успехов в сфере
молодежных медиа!