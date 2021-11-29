Завершился Межрегиональный фестиваль студенческих, независимых и молодёжных театров «ALTER ART». В нём приняли участие девять творческих коллективов. Саратовскую область представил студенческий театр Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС «5 БУКВ».

По итогам фестиваля творческий коллектив ПИУ РАНХиГС стал лауреатом I степени. Режиссёр Мария Абрамова подчеркнула, что спектакль «Личное дело № 5107» был заключительным, коллектив работал над ним полтора года. Эта постановка также стала победителем главного мероприятия Саратовской области — «Студенческая весна – 2021». В рамках фестиваля «ALTER ART» была представлена одна из версий спектакля, поскольку он имеет живой характер и меняется от разу к разу.

— Горжусь, что наши ребята — творческие, дружелюбные, работоспособные! Они отлично показали себя в командной работе в экстремальной ситуации на чужой площадке, продемонстрировали управленческие навыки. Их выступлением я очень довольна, и видела, что зритель, посмотревший спектакль первый раз, тоже был приятно шокирован, – прокомментировала работу студентов Мария Абрамова.

Отметим, что в этом году организаторами фестиваля выступили министерство культуры Нижегородской области и Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи. Фестиваль направлен на выявление талантливых исполнителей, актёров и режиссёров в сфере театрального творчества, способствующих популяризации данного направления искусства в обществе, развитие студенческих, молодёжных и независимых театров, а также объединение творческой молодёжи для решения проблем коммуникации в театральном пространстве.