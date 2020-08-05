Студенческое самоуправление – это особая форма инициативной, самостоятельной, ответственной общественной деятельности студентов, направленной на решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодёжи, развитие её социальной активности.

Ежегодно студенты Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС принимают участие в Форуме органов студенческого самоуправления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. В этом году форум уже седьмой раз объединит студенческий актив филиалов РАНХиГС и впервые пройдет в онлайн-формате.

Целью форума является наладить эффективное взаимодействие и обмен опытом в рамках организации внеучебной деятельности и студенческого самоуправления. Кроме того, организаторы и участники форума формируют единое пространство для эффективного сотрудничества лидеров студенческого самоуправления и специалистов структурных подразделений, ответственных за внеучебную деятельность.

В этом году участников форума органов студенческого самоуправления помимо общих блоков программы и командной работы ждет пять образовательных направлений: Карьерное самоопределение и траектория развития; Студенческие СМИ: продвижение в социальных медиа; Коммуникации в студенческой среде; Студенческая преемственность; Цифровая трансформация мероприятий.

В каждом из этих направлений участников ждут полезные лекции и мастер-классы от экспертов в сфере студенческого самоуправления.

— Органы студенческого самоуправления проделали большую работу по внесению важных моментов студенческой жизни в положение Совета обучающихся Института. Представители Студенческого Совета в летний период участвуют в различных форумных кампаниях, разрабатывают свои проектные инициативы и защищают честь Поволжского института управления РАНХиГС, а также подают заявки на участие в Форуме органов студенческого самоуправления и активно готовятся к нему, — отметил председатель Совета обучающихся ПИУ РАНХиГС Иван Весёлый.

Также стоит отметить, что в рамках форума студенты узнают обо всех тонкостях перехода в онлайн-формат и получат ответ на главный вопрос: почему онлайн-формат важно сохранить в дальнейшем?