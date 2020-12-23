Подведены итоги всероссийского конкурса на лучшую организацию деятельности органов студенческого самоуправления – крупнейшей российской площадки для оценки деятельности студенческих советов обучающихся.
Всего на участие в конкурсе было подано более 350 заявок, финалистов определяли эксперты из числа представителей молодежных организаций, академического сообщества, органов исполнительной власти регионального и федерального уровней. К участию в финале были приглашены 95 студенческих объединений в 11 номинациях.
Конкурс проводился в несколько этапов: региональный, в рамках которого объединенный совет обучающихся (ОСО) СГЮА одержал победу сразу в семи номинациях, и всероссийский, где ОСО стал победителем в номинации «Лучшая система гражданско- правового и межнационального взаимодействия».
Также II место в номинации «Лучшая организация деятельности совета обучающихся учебного подразделения образовательной организации высшего образования» занял студенческий совет Института прокуратуры СГЮА.

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