Подведены итоги всероссийского конкурса на лучшую организацию деятельности органов студенческого самоуправления – крупнейшей российской площадки для оценки деятельности студенческих советов обучающихся.

Всего на участие в конкурсе было подано более 350 заявок, финалистов определяли эксперты из числа представителей молодежных организаций, академического сообщества, органов исполнительной власти регионального и федерального уровней. К участию в финале были приглашены 95 студенческих объединений в 11 номинациях.

Конкурс проводился в несколько этапов: региональный, в рамках которого объединенный совет обучающихся (ОСО) СГЮА одержал победу сразу в семи номинациях, и всероссийский, где ОСО стал победителем в номинации «Лучшая система гражданско- правового и межнационального взаимодействия».

Также II место в номинации «Лучшая организация деятельности совета обучающихся учебного подразделения образовательной организации высшего образования» занял студенческий совет Института прокуратуры СГЮА.