Премия «Студент года» реализуется в Президентской академии с 2010 года и направлена на выявление и поддержку активных и талантливых студентов. Существует несколько критериев, по которым отбираются участники премии: отличная учеба, высокие результаты в спортивной, творческой, научной и общественной жизни Академии.

По результатам конкурса 30 студентов Президентской академии были объявлены победителями конкурса. В их число вошел студент Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Иван Весёлый.

Торжественная церемония награждения конкурса «Студент года РАНХиГС – 2020» состоялась в дистанционном формате. С приветственным словом и поздравлениями к участникам конкурса обратился ректор РАНХиГС Владимир Мау. Он поблагодарил студентов за участие в конкурсе и пожелал ребятам успехов в учебе.

— Для меня получение премии «Студент года РАНХиГС» – это не только высокая оценка профессиональных результатов, это, в первую очередь, значимая награда от родной Академии, подводящая результат моей студенческой деятельности в стенах Института.

За почти четыре года обучения в моей жизни свершилось множество значимых событий: от побед в конкурсах всероссийского и международного уровня до реализации собственного проекта «Мелодия усадьбы».

Когда я поступал в Институт, совершенно не мог представить, как изменится моя жизнь. А сейчас я уверенно могу сказать каждому – Поволжский институт управления РАНХиГС открывает большой спектр возможностей для личностного развития, – поделился впечатлениями и подвел итог усердной работы в период студенчества Иван Весёлый.

