В полицию обратился студент одного из вузов Саратова с заявлением о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Молодой человек рассказал, что в социальной сети познакомился с девушкой. После непродолжительного общения собеседники решили встретиться и сходить в театр. Покупку билетов мужчина взял на себя, как настоящий джентльмен. Новая знакомая скинула ему ссылку, где, якобы, можно их заказать.