Сотрудники службы безопасности выяснили, что 23-летний гражданин РФ Шихабудинов Шихабудин писал в интернете комментарии, оправдывающие террористические группировки на Северном Кавказе, МТО и преступников, причастных к трагедиям в столице. Об этом сообщили в региональном УФСБ.

Во время учебы и проживания в Саратове парень также заявлял о поддержке смертной казни тех, кто не соблюдает нормы радикального ислама.

— В связи с изложенным, Шихабудинову Ш.М. объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети «Интернет»), — отметили в службе безопасности.

Напоминаем, что за публичные призывы и пропаганду терроризма гражданам грозит до семи лет лишения свободы.