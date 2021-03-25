Полиция Заводского района Саратова раскрыла кражу у 40-летнего местного жителя. Об этом сообщили в городском УМВД.

7 марта с 11:00 до 21:00 неизвестный пил с ним спиртное в кафе на Огородной улице.

После этого гражданин перевел себе с телефона, который потерял мужчина, через мобильный банк почти шесть тысяч рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 19-летний студент, который ранее не привлекался к уголовной ответственности.

Он во всем признался, на парня завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.