В начале сентября в полицию обратилась 36-летняя женщина с заявлением о краже мобильного телефона, сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

Выяснилось, что в ее квартире на улице Соколовая незнакомец Никита украл у потерпевшей телефон Samsung Galaxy A01 за 10 тысяч рублей. Парень успешно добился доверия женщины для совершения преступления. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции вскоре поймали 18-летнего ранее не судимого студента колледжа. Парень сознался в содеянном, но вернуть телефон обладательнице не смог, потому что давно сдал его в ломбард.

Сейчас студент находится под подпиской о невыезде.