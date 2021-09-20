Сегодня, 20 сентября, в Перми произошла трагедия.

Неизвестный с оружием открыл стрельбу у местного государственного университета. Об этом сообщают федеральные СМИ.

В этот момент в учреждении находилось около трех тысяч человек. Студенты, которые были в аудиториях, писали в чатах и пытались предупредить других, чтобы те не покидали аудитории.

Оборвалась жизнь пятерых человек, 19 пострадали, об этом заявили в федеральном Минздраве.

Выяснилось, что устроил стрельбу студент этого же вуза. Информация о том, что с ним произошло, разнится — от убийства до задержания.

Напомним, аналогичный инцидент произошел 11 мая в Казани. В результате нападения на гимназию №175 погибли семеро детей и две учительницы, несколько десятков человек пострадали. После этого губернатор Саратовской области Валерий Радаев призвал усилить меры антитеррористической безопасности в местных школах.