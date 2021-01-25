В правительстве Новгородской области обсудили развитие креативных индустрий региона. Во встрече приняли участие представители руководства ФГБУ «Роскультцентр», а также студент Поволжского института управления РАНХиГС, финалист всероссийского конкурса для авторов проектов в сфере креативных индустрий «Art Team» Денис Родичев.

— Креативные индустрии – это особенная сфера, здесь важны, прежде всего, уникальные идеи, творчество, талант. У Новгородской области есть уникальный опыт по созданию точек роста для муниципалитетов на основе креативных бизнес-проектов, в регионе создан фонд креативной экономики для поддержки таких проектов. Креативный сектор сегодня динамично развивается, и мы понимаем, что назрела необходимость выработки единой программы развития этой сферы с понятными правилами игры и финансовыми инструментами, – подчеркнула заместитель председателя правительства региона Елена Кирилова.

Заместитель директора ФГБУ «Роскультцентр» Ольга Нестерцева рассказала об опыте проведения первой «Российской креативной недели» и о конкурсе «Art Team», направленном на обучение управленческим навыкам в креативных индустриях.

Cтудент ПИУ РАНХиГС, финалист конкурса и победитель питчинга «Art Team» Денис Родичев, в свою очередь, выступил перед участниками заседания круглого стола. Участник рассказал о положительном опыте участия, а также представил проект «Цифровой патруль». Команда проекта занимается повышением уровня цифровой безопасности среди детей и подростков 8-12 лет.

— Я получил новый и полезный опыт выступления. Выражаю благодарность конкурсу «Art Team» за предоставленную возможность и приглашения на мероприятия разного уровня. Искренне надеюсь, что в будущем успехи и достижения команды проекта лишь приумножатся! – прокомментировал Денис Родичев.