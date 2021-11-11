10 ноября прошёл первый день работы VII Российско-Китайского молодёжного форума в формате «Волга-Янцзы» между студентами, аспирантами высших учебных заведений, расположенных на территории Приволжского федерального округа Российской Федерации и регионов Верхнего и Среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики (провинции Аньхой, Сычуань, Цзянси, Хубэй, Хунань и города центрального подчинения Чунцин). В режиме телемоста работали единые студии в регионах-участниках, студии синхронных переводчиков, студия модераторов, индивидуальные точки подключения. Всего в этом году конференции участвуют более 450 представителей студенческой молодёжи и преподавателей вузов.

С приветственным словом на церемонии открытия форума выступили полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и специальный представитель Правительства Китайской Народной Республики по делам Евразии Ли Хуэя.

Саратовскую область в сессии «Образование» представил студент четвёртого курса Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, призёр Всероссийского акселератора социальных инициатив RAISE, стипендиат Правительства РФ Александр Кондаков. Он выступил с докладом на тему «Новые образовательные технологии как инструмент международного сотрудничества».

—Я впервые принял участие в форуме «Волга-Янцзы». Это очень полезный и продуктивный опыт для меня. Китай — одна из стран, где большое значение придаётся тематике цифрового развития. Вместе с коллегами из Института мы сделали своеобразную коллаборацию из трёх проектов на тему цифровой грамотности, разработали специальное приложение и методы его продвижения. Первый проект реализован в форме дополнительной учебной программы «Деловое администрирование» и нацелен на всех, кто пожелает пройти по ней обучение. Второй проект модель «ШОС» — представлена в форме игры и нацелена на студентов нашего вуза. Третий проект — «Твоя безопасная сеть», разработан проектной командой Института и направлен на детей школьного возраста для их приобщения к цифровой грамотности и цифровому этикету. Такие форумы, как «Волга-Янцзы», очень важны, поскольку позволяют взаимодействовать со студентами из других стран, увидеть и понять их мировоззрение, узнать их точку зрения на исследуемые проблемы, а также обменяться экспертными мнениями, – поделился впечатлениями Александр Кондаков.

Напомним, что в марте 2013 года в Москве главами России и Китая была достигнута договорённость о необходимости дальнейшего укрепления и диверсификации связей между регионами, расположенными в глубине национальных территорий, — так был запущен новый механизм межрегионального сотрудничества «Волга-Янцзы», который объединил регионы Приволжского федерального округа Российской Федерации и провинции Верхнего и Среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики.