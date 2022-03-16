В Санкт-Петербурге прошли Всероссийские соревнования «На призы Вооруженных сил Российский Федерации» среди юниоров и юниорок до 23 лет. Участие в них приняли студенты Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС и Саратовской государственной юридической академии.

По результатам состязаний спортсмен из ПИУ РАНХиГС занял третье место в весовой категории 81 кг.

«Каждое соревнование для меня — это всегда новый вызов. Далее, уже на тренировках, я анализирую своё последнее выступление, прорабатываю ошибки и работаю над физической формой. На Первенстве России, которое состоится 5-7 апреля в Тюмени, я планирую показать более лучший результат», – поделился Батыр.

Отметим, что возглавляли команду саратовских дзюдоистов тренера Васильев Владимир Петрович и Тимофеев Шамиль Магомедович.