Стартовал финальный этап Международной Премии #МЫВМЕСТЕ. Единственным финалистом из Саратовской области в рамках номинации Премии «Технологии для жизни» стал студент Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Денис Родичев.

Премия проводится в целях развития культуры взаимопомощи, поддержки лидеров социальных изменений и инициатив, направленных на помощь людям. Финальный этап Международной Премии, который продлится до 5 ноября, предусматривает оценку инициатив финалистов как жюри, так и посредством народного голосования.

Номинация «Технологии для жизни», участие в которой принимает Денис, рассматривает проекты по созданию или распространению цифровых продуктов для улучшения качества жизни.

Представляемый студентом проект «Твоя безопасная сеть» носит образовательный характер и нацелен на обучение детей цифровой грамотности и этикету. В рамках проекта уже разработан игровой набор в составе настольных игр «ХакеRU.net» и «Bonton», а также создано кроссплатформенное приложение по цифровой безопасности, включающее анимационный обучающий курс в шести сферах, тестирование в формате игровых испытаний и дайджест событий по цифровому воспитанию.

—Команда Института реализует проект «Твоя безопасная сеть» уже три года. Мы два раза принимали участие во Всероссийском конкурсе «Добровольцы России» и дважды останавливались на полуфинале. В этом году конкурс вошёл в масштабный проект #МЫВМЕСТЕ, а потому для нас особенно важно, что мы стали финалистами. За время реализации «Твоей безопасной сети» нами было проведено более 50 образовательных мероприятий в Саратове и муниципалитетах, и я уверена, что на этапе народного голосования регион поддержит проект и о нём узнают во всей стране. Мы работали и будем работать над тем, чтобы инициатива жила и развивалась, – прокомментировала успех студенческого проекта начальник Управления по работе со студентами ПИУ РАНХиГС Анна Попова.

Денис Родичев также поделился впечатлениями по поводу прохождения проекта в финал Премии.

—Я был очень рад, когда узнал, что от Саратовской области в финал прошёл только наш проект. Сейчас идёт активное голосование за победу в этом конкурсе, и я думаю, что у нас есть все шансы. Проект находится на высоком уровне, мы постоянно дорабатываем его, а совсем недавно благодаря грантовой поддержке Всероссийского конкурса социальных проектов «Инносоциум» мы запатентовали товарный знак «ХакеRU.net». Считаю, что это очень большой шаг в нашем деле!