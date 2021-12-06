Со 2 по 5 декабря в Москве прошёл Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. В нём приняли участие более 15 тысяч волонтёров из 59 стран. В делегацию Саратовской области вошли 27 человек.

Также в рамках форума состоялось подведение итогов Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Участником всех этапов Премии стал студент Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Денис Родичев — единственный финалист из Саратовской области в рамках номинации «Технологии для жизни» трека «Волонтёры и НКО».

Номинация «Технологии для жизни», участие в которой принял Денис, рассматривала проекты по созданию или распространению цифровых продуктов для улучшения качества жизни.

Представленный студентом проект «Твоя безопасная сеть» носит образовательный характер и нацелен на обучение детей цифровой грамотности и этикету. В рамках проекта уже разработан игровой набор в составе настольных игр «ХакеRU.net» и «Bonton», а также создано кроссплатформенное приложение по цифровой безопасности, включающее анимационный обучающий курс в шести сферах, тестирование в формате игровых испытаний и дайджест событий по цифровому воспитанию. За время реализации «Твоей безопасной сети» проведено более 50 образовательных мероприятий в Саратове и муниципалитетах.

По результатам Премии Денис Родичев занял второе место и стал обладателем гранта в размере 1,5 млн рублей. Кроме этого, образовательному проекту будет организовано информационное продвижение от АНО «Национальные приоритеты».

— Итоги финала до последнего оставались загадкой. По результатам народного голосования наш проект был на втором месте, но главное слово было за экспертами. И они нас поддержали, увидев в проектной инициативе большие возможности для тиражирования. Теперь впереди у команды формирование дорожной карты развития проекта в 2022 году, согласование основных точек роста с Оргкомитетом Премии и, конечно, масштабная реализация, – отметила начальник Управления по работе со студентами ПИУ РАНХиГС Анна Попова.

Международная премия #МЫВМЕСТЕ проводится для развития культуры взаимопомощи, поддержки лидеров социальных изменений и инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни. Эта премия реализуется при поддержке Президента Российской Федерации и содействует достижению национальных целей развития.

Участвовать могут волонтёры, коммерческие и некоммерческие организации, журналисты и блогеры. Победители получают гранты до 2,5 млн рублей и другие возможности — образовательные программы, привлечение партнёров и продвижение. Также об инициативах участников узнают во многих регионах страны и за рубежом.