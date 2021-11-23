Юбилейный XV Всероссийский конкурс интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер Студенчество России – 2021» завершился в Москве. Его организаторами стали Росмолодёжь, Российский союз молодёжи, Комитет общественных связей и молодёжной политики правительства города Москвы и Московский Политех. Конкурс прошёл при поддержке АНО «Россия – страна возможностей», Ассоциации студентов и студенческих объединений России, Национального конкурса красоты «Мисс Россия».

Подведению итогов предшествовали пять конкурсных дней, в течение которых финалисты представили себя в «Презентационном», «Интеллектуальном», «Творческом», «Спортивном» конкурсах и «Дефиле». В каждом из испытаний участники набирали баллы, которые составили их конкурсное портфолио.

В рамках конкурса были также определены победители по федеральным округам и лауреаты в пяти номинациях: «Мисс и Мистер Интеллект», «Мисс и Мистер Творчество», «Мисс Грация», «Мистер Спорт», «Мисс и Мистер зрительских симпатий».

Студент Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Артём Косяк достойно представил свой Институт и Саратовскую область на конкурсе, и по итогам мероприятия получил титулы «Мистер Студенчество Приволжского федерального округа» и «Мистер Творчество». В недавнем прошлом Артём добился значимых достижений, в числе которых завоевание титулов «Мистер Студенчество ПИУ имени П.А. Столыпина – 2021» и «Мистер Студенчество Саратовской области – 2021», получение диплома Саратовского областного колледжа искусств по направлению «Хоровое дирижирование» и наград за участие в областном фестивале «Студенческая весна» в музыкальном направлении и цирковом искусстве.

—Данный конкурс принёс мне колоссальный опыт: я смог пройти в финал и сравнить свой потенциал с сильными соперниками из других регионов России, научился оперативно подстраиваться под любую ситуацию, но при этом не теряя внимательности, а также увидел перспективы собственного развития в будущем, – поделился Артём Косяк. – Горжусь, что смог исполнить на главной сцене в дуэте со студенткой нашего Института Алсу Ганидиновой песню «Ты меня никогда не забудешь» из кинофильма «Юнона и Авось», которая передаёт тяжёлую атмосферу разлуки с любимым человеком, а также рассказывает о важности единения двух человеческих душ. Я видел реакцию зрителей и членов жюри, и чувствовал поддержку семьи РАНХиГС, которая следила за моим участием из Саратова, благодаря этому я и смог немного успокоить своё волнение. Поэтому, получив определённый полезный опыт, я могу пожелать всем студентам, которые также мечтают оказаться в данном конкурсе — идите к своей цели, даже если она кажется невыполнимой, прикладывая к этим большим шагам упорство, силу духа и веру в мечту!

Отметим, что саратовские девушки и парни 8 раз занимали первые места, среди них трижды призёры и победители — студенты ПИУ РАНХиГС. Организаторы конкурса выражают надежду, что творческая молодёжь будет расти и удивлять страну многообразием имеющихся талантов.