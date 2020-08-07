С 5 по 11 августа 2020 года в рамках Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида» в Крыму проходит творческая антишкола индустрии моды.

Основная цель антишколы – создать для участников fashion-лабораторию и совместить в себе разные форматы образовательной программы и взаимодействия: нетворкинг, поиск специалистов для проектов, коллаборации, собеседования, съёмки, репетиции.

В рамках программы антишколы участники учатся прогнозировать модные коммерческие тренды и использовать их в дизайнерских коллекциях, знакомятся с проектами цифровой одежды и новыми материалами, узнают об исследовательском подходе в fashion-индустрии и о работе специалистов индустрии моды. Особое внимание уделяется разбору успешных кейсов, интеллектуальному праву, созданию и продвижению собственного бренда.

Основными спикерами антишколы индустрии моды выступают: стилист, основатель школы стиля LISOschool Владислав Лисовец; дизайнер, основатель бренда CHAPURIN Игорь Чапурин; дизайнер марок Dmitry Loginov и ARSENICUM Дмитрий Логинов; художник-коллажист и фотограф Евгений Выгузов; продюсер съемок и спецпроектов ИД Hearst Shkulev Media Ольга Дроздова; креативный директор и основатель бренда RomaUvarovDesign Роман Уваров и многие другие.

От Саратовской области в антишколе принимает участие студент Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Анна Сысолетина. В рамках форума Анна Сысолетина представляет проект «Лайм», направленный на повышение уровня культуры среди молодежи и студенчества Саратовской области посредством проведения I регионального студенческого конкурса дизайна и моды «FASHION LOOK – 2020».

— Фестиваль «Саратовская Студенческая Весна» — это единственная площадка в регионе для продвижения творчества молодых дизайнеров, но и этого мало для раскрытия всего потенциала. В настоящее время в регионе есть более 30 творческих объединений в сфере дизайна и 3 профильных образовательных учреждения. «Таврида» предлагает большой пул спикеров и большое количество разнообразных активностей для масштабного продвижения творческих инициатив. Следующим этапом будет реализация проекта «Лайм» с помощью новых навыков и знаний в сфере fashion-индустрии», полученных на форуме «Таврида», – отметила студент Поволжского института управления РАНХиГС Анна Сысолетина.

По итогам работы антишколы индустрии моды бренд Marie Claire объявит конкурс и отберёт трёх лучших участников на стажировку в издательство, а ведущее консалтинговое агентство Fashion Consulting Group предоставит бесплатное обучение для одного участника, отличившегося по результатам антишколы.